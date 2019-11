Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (601/2019) Einladung zur Informationsveranstaltung "Falsche Polizeibeamte" - am 06. November 2019 um 19.00 Uhr im Dienstgebäude des Polizeikommissariats Osterode - Anmeldung nicht erforderlich!

Göttingen (ots)

OSTERODE AM HARZ (mb) - Am Mittwoch, den 06. November 2019, sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich in die Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Osterode am Harz eingeladen: Polizeihauptkommissar Volker Hahn bietet hier ab 19.00 Uhr einen öffentlichen Vortrag zum Thema "Falsche Polizeibeamte" an. Der Besuch ist selbstverständlich kostenlos!

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind nicht nur ältere Menschen, sondern auch deren Angehörige. Denn gerade ein Gespräch zwischen Senioren und ihren Kindern, oder auch ihren Enkelkindern, kann zielführend sein und fördert das Vertrauen untereinander für dieses sensible und hochbrisante Thema, welches leider auch momentan noch aktuell ist. Denn: in den vergangenen Tagen wurden der Polizei erneut vermehrt Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" angezeigt!

Nutzen Sie also die Gelegenheit! Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über dieses Thema und auch darüber, wie Sie sich und Ihre Mitmenschen bestmöglich schützen, um nicht Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden. Die Präventionsveranstaltung findet im PK Osterode, Abgunst 5, 37520 Osterode Am Harz, statt. Wir freuen uns auf Sie!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell