POL-GÖ: (599/2019) Mit Musik helfen - 110 Jahre Polizeimusik aus Hannover; Benefizkonzert des Polizeiorchester Niedersachsen am kommenden Sonntag in Bovenden

HANNOVER/BOVENDEN (mb/jk) - Auf seiner Reise durch Niedersachsen macht das Polizeiorchester in seinem Jubiläumsjahr auch halt in Bovenden. Am kommenden Sonntag (03.11.19) werden die Musikerinnen und Musiker unter Leitung ihres Chefdirigenten Thomas Boger im Bürgerhaus am Rathausplatz dem Publikum ein abwechslungsreiches Musikprogramm präsentieren. Das Benefizkonzert zugunsten der Sanierung des maroden Kirchturms der St. Martini Kirche beginnt um 17.00 Uhr. Einlass ist ab 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für das Projekt wird gebeten.

Sinnvolle Prävention Teil des Rahmenprogramms

Am Rande des Konzerterlebnisses können sich Interessierte bei Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke, dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei Göttingen, und Angela Reiter, der Koordinatorin der Verkehrshelfer der Bovender Grundschule am Sonnenberg, rund um das Thema "Sicherer Schulweg - Verkehrshelfer im Einsatz!" informieren.

Polizeiorchester blickt auf lange Geschichte zurück

Das Polizeiorchester Niedersachsen, das in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag feiert, wurde im Jahr 1909 als Kapelle der königlich - preußischen Schutzmannschaft Hannover gegründet. Vielen noch unter dem Namen Polizeimusikkorps Niedersachsen bekannt, bekam es seinen heutigen Namen "Polizeiorchester Niedersachsen" 2012 vom damaligen Innenminister Uwe Schünemann auf dem Tag der Niedersachsen verliehen. Mit der Namensänderung verbunden war auch eine inhaltliche Veränderung. So ist Thomas Boger ein Wandel von einer militärisch geprägten Kapelle hin zu einem professionellen, modernen und vielseitigen Orchester gelungen.

Abwechslungsreiches Musikrepertoire

Dieses wird der Konzertbesucher sicher auch beim Programm des Abends feststellen können. So beginnt das Orchester temperamentvoll und energiegeladen mit dem Marsch "Navigation Inn" von Philip Sparke. Das Polizeiorchester wird auch eine Originalkomposition des Holländers John de Meij präsentieren. Unter dem Titel "Klezmer Classics" hat de Meij 5 Klassiker aus der traditionellen Instrumentalmusik der jiddisch sprechende Juden Osteuropas zusammengestellt. Ein Höhepunkt des Konzertes wird die "Ungarische Rhapsodie Nr. 2" des ungarischen Komponisten und Klaviervirtuosen Franz Liszt. Liszt, stark von der Volksmusik seines Landes beeinflusst., schrieb 19 Ungarische Rhapsodien. Seine bekannteste ist die Rhapsodie Nr. 2, die zunächst als Klaviersolo und nach kurzer Zeit auch als Orchesterversion erschien. Seine Bekanntheit verdankt das Stück auch seiner Verwendung in vielen Film und Fernsehproduktionen. Mit der "Arabesque" des amerikanischen Komponisten Samuel R. Hazo geht es im Programm weiter. Die "Arabesque" basiert auf den mystischen Klängen des Vorderen Orients. Der Komponist mit assyrischen - libanesischen Wurzeln meinte zu diesem Werk: "Beim Komponieren kommt die Musik manchmal aus dem Herzen, manchmal aus dem Kopf und manchmal, wie in diesem Fall, hast du sie einfach im Blut." Schließlich beenden die Musiker den ersten Teil ihres Konzertes mit dem weltbekannten "Love Theme" von Nikolai Andrejewitsch Rimski - Korsakow.

Genauso energiegeladen wie der 1. Teil beginnt auch die zweite Konzerthälfte mit dem Marsch "76 Trombones" von Meredith Willson. Weiter geht es im Programm mit den schönsten Melodien aus dem Musical "Starlight Express" von Andrew Lloyd Webber. Es ist schon Tradition bei Konzerten des Polizeiorchesters, das auch immer Solisten ihr Können unter Beweis stellen. In Bovenden wird Christopher Day mit seiner Posaune und der "Pavane" von Maurice Ravel die Besucher verzaubern. "The Seventies" ist der Titel eines Potpourris mit den schönsten und bekanntesten Melodien der 70er Jahre. Auch hier werden sich wieder einige Solisten des Orchesters präsentieren. Mit dem Gospelsong "When the Saints go marching in" endet dieses abwechslungsreiche Konzert.

Konzertdaten: Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 17:00 Uhr Ort: 37120 Bovenden, Bürgerhaus, Rathausplatz 3

