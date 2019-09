Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.09.2019, auf Sonntag, den 22.09.2019, kam es im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:10 Uhr zur Beschädigung eines grauen BMW. Das Fahrzeug parkte zur angegebenen Zeit in der Reginostraße in Prüm. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim Unfallverursacher könnte es sich um einen silberfarbenen VW Polo handeln. Am Unfallort sichergestellte Fahrzeugteile deuten auf eine Beschädigung der Beifahrerseite hin. Zeugen des Verkehrsunfalls oder des unfallbeteiligten Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

