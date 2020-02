Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf K32

Maikammer (ots)

Am 29.02.2020, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der K32, zwischen den Einmündungen zu den Landesstraßen 516 und 512, zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum genannten Zeitpunkt befuhr ein Traktor die K32 in westlicher Richtung. Die beiden hinter ihm fahrenden Fahrzeuge wollten den Traktor im genannten Teilstück überholen. Das erste Fahrzeug konnte den Überholvorgang beenden. Der 33-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs kollidierte jedoch mit dem Pkw einer entgegenkommenden 53-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Aufräumarbeiten musste die K32 im genannten Teilstück für ca. eine Stunde gesperrt werden.

