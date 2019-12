Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Trickdieb unterwegs

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr gab sich ein Unbekannter an der Ferdinant-Galle-Straße als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, er müsse dringend ins Haus, da es in unmittelbarer Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe, gelangte er in das Haus eines Ehepaars. Nachdem der Mann das Gebäude verlassen hatte, bemerkten die Bewohner, dass er Bargeld gestohlen hatte.

Beschreibung:

Etwa 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, stämmige Figur, dunkel gekleidet, trug eine Schläger-/Schiebermütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

