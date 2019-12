Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Montag, 11.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.50 Uhr, suchten Unbekannte ein freistehendes Einfamilienhaus an der Dickerstraße heim. Die Täter durchwühlten das Haus nach Wertgegenständen und brachen einen Wandtresor auf. Hiernach flüchteten sie unerkannt. Was sie erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

