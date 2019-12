Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Sachbeschädigung an Grundschule

Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt acht Fensterscheiben an unterschiedlichen Gebäuden einer Gemeinschaftsgrundschule an der Weseler Straße. Da am Tatort drei Metallkugeln gefunden wurden, ist davon auszugehen, dass die Täter diese zum Einschlagen der Scheiben nutzten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

