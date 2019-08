Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Aufmerksame Angestellte verhindern Diebstahl

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.08.19, gegen 12.45 Uhr, saß ein älteres Ehepaar in einer Gaststätte in Haltingen. Eine Bauchtasche mit den Wertsachen hatten sie an einen Stuhl gehängt. Kurze Zeit später setzten sich zwei Männer an den Nebentisch, verließen die Örtlichkeit jedoch nach wenigen Minuten wieder, ohne etwas bestellt zu haben. Dies fiel einem Angestellten auf, welcher daraufhin das Ehepaar bat zu prüfen, ob ihre Wertsachen noch vorhanden seien. Tatsächlich stellte man fest, dass aus der Bauchtasche sämtliches Scheingeld entwendet worden war. Zwei Angestellte machten sich daraufhin auf die Suche nach den beiden Männern und konnten sie antreffen. Auf Aufforderung gaben sie schließlich das Bargeld heraus, welches sie nach ihren Angaben gefunden hatten und flüchteten. Beide waren etwa 180-185cm groß, sportlich und sprachen gebrochen Deutsch. Einer hatte ein helles Hemd und rote, kurze Hosen an, er führte einen schwarzen Rucksack mit. Der zweite trug ebenfalls kurze Hosen und ein rötliches T-Shirt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen die beiden Männer ebenfalls aufgefallen waren.

