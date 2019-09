Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Junge Katzen vom Baum gerettet

Freren (ots)

Am frühen Dienstagabend ist es an der Lindenstraße zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gekommen. Passanten hatten gegen 17.45 Uhr zwei junge Katzen in einer dortigen Eiche bemerkt. Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Tieren nicht, selbständig wieder vom Baum herunter zu klettern. Unterstützung erhielten die Vierbeiner dann aber schließlich von der Frerener Feuerwehr, welche die Katzen vom Baum holten und ihrer Eigentümerin aushändigten.

