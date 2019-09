Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mann masturbiert an Autobahn

Emsbüren (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend an der A31 in Höhe Emsbüren vor mehreren Autofahrern entblößt. Er stand gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand der Autobahn und manipulierte mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil. Die verständigte Polizei traf vor Ort niemanden mehr an. Eine detaillierte Beschreibung des 40 bis 50 Jahre alten Mannes liegt nicht vor. Bereits am Freitag, 30. August, ist es an selber Stelle, ebenfalls um kurz nach 18 Uhr, zu einem identischen Vorfall gekommen. Hinweise zu den Taten nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

