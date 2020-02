Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichen

Am Montag, 17. Februar 2020, kam es am Südring zwischen 13.00 und 23.45 Uhr zum Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter riss das hintere Kennzeichen VEC-YS 28 von einem VW Polo ab, der dort geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Garage

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 16.00 Uhr und Dienstag, 18. Februar 2020, 08.00 Uhr kam es im Heerweg zu einem Einbruch in eine Garage. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zur Garage und entwendete diverse Gartenwerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Damme - Dammer Carneval, Montag 17. Februar 2020 und Fazit

Am Montag, 17. Februar 2020, fand traditionell eine Woche vor dem eigentlich Rosenmontag der Dammer Rosenmontagsumzug statt. Nachdem bereits am Sonntag der Fastnachtsumzug stattfand, suchten ca. 10.000 Besucher wieder die Umzugsstrecke auf. Da die teilweise starken Windböen nachgelassen hatten, konnten die rund 8.000 Teilnehmer des Rosenmontagsumzuges die volle Strecke nutzen. Nach Beendigung des Umzuges herrschte ein lebhafter Betrieb in den Zelten. Sowohl am Tag als auch in der Nacht kam es vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen. Gegen Abend musste die Polizei bei einem 19jährigen einschreiten, der entlang der Aufzugsstrecke ein Verkehrszeichen mit sich trug. Das Verkehrszeichen wurde dem 19jährigen abgenommen. Trotz vereinzelter Vorkommnisse kann aus Sicht der Polizei von einem friedlichen und störungsfreien Dammer Rosenmontagsfest gesprochen werden. Polizeioberrat Jens Werner, Leiter des Polizeikommissariats Vechta und Gesamteinsatzleiter des Dammer Carnevals 2020, zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf des mehrtägigen Carnevalsfestes und der beiden Umzüge. Insbesondere die zwischenzeitlichen starken Windböen stellten die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. So wurde am Sonntag im Einvernehmen mit den Verantwortlichen der Koordinierungsgruppe beschlossen eine verkürzte Umzugsstrecke zu wählen. Diese Maßnahme zeigte ihre Wirkung, da es zu keinerlei windbedingten Zwischenfällen kam. "Durch unsere offene Präsenz und frühzeitiges Ansprechen der Besucher kam es lediglich zu kleineren Zwischenfällen. Ich freue mich besonders, dass trotz der mitunter schwierigen Witterungsbedingen beide Umzüge störungsfrei stattfinden konnten. Die Besucherinnen und Besucher konnten auch in diesem Jahr wieder einen friedlichen und fröhlichen Carneval feiern."

