Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Versuchter Einbruch in Kühlhänger

Zwischen dem 16. Februar 2020 und dem 17. Februar 2020 versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kühlanhänger, welcher in der Mühlenstraße abgestellt war, einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montag, 17. Februar 2020, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in der Straße Wintermarsch zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Bislang unbekannte Täter besprühten mit grüner Farbe die Rollläden eines dortigen Mehrparteienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 17. Februar 2020, gegen 19.43 Uhr, befuhr ein 47jähriger aus Vechta mit einem PKW die Straße Bergweg, obwohl dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem 47jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 47jährigen eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 17. Februar 2020, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein 48jähriger aus Damme mit einem PKW die Steinfelder Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass der 48jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Gegen den 48jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 48jährigen untersagt.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 17. Februar 2020, zwischen 14.30 und 15.00 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem blauen BMW die Lindenstraße in Richtung Brinkstraße. In Höhe eines Friseursalons streifte der Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines geparkten VW Polo. Am Spiegelglas entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, 17. Februar 2020,zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, in der Eschstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem PKW die Eschstraße in Richtung Brägeler Straße. Der Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen auf einen Parkstreifen geparkten Daimler Chrysler E220 CDI. Am Daimler entstand Sachschaden im Bereich der Stoßstange. Der Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seine Feststellungspflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag, 16. Februar 2020, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, in der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren einen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die entstandene Schadenshöhe am VW Polo ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Heute Morgen, gegen 05.45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Dinklager Straße/ Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Eine 63jährige aus Lohne beabsichtigte mit einem PKW von der Märschendorfer Straße kommend auf die Dinklager Straße aufzubiegen. Hierbei missachtete die 63jährige die Vorfahrt eines von links kommenden 55jährigen aus Vechta, welcher die Dinklager Straße mit einem Geländewagen in Richtung Dinklage befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen der 55jährige leicht verletzt. Die 63jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr Lohne war vorsorglich mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell