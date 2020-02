Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- PKW Brand

Am 18. Februar 2020, zwischen 02.25 Uhr und 02.20 Uhr, kam es in der Industriestraße in Garrel zu einem PKW Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein PKW, welcher kurz zuvor auf dem Gelände eines Schlachthauses geparkt wurde, in Brand. Das Feuer griff teilweise auf zwei Außenpaneele des dortigen Betriebes über, konnte aber kurze Zeit später vollständig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Garrel gelöscht werden. Der PKW brannte vollständig aus. Der Gesamtschaden wird bislang auf 14000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Emstek- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 17. Februar 2020, gegen 09.45 Uhr, kam es auf der Alten Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle Emstek West zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 46jähriger aus Cappeln beabsichtigte mit seinem PKW von der Alten Bundesstraße nach links auf die B72 in Richtung Cloppenburg aufzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW eines 39jährigen aus Emstek. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13000 Euro.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, den 17. Februar 2020, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, kam es in der Kirchhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem PKW beim Fahren aus einer Parklücke gegen einen auf einen Parkplatz geparkten Daimler C200 CDI. Am Daimler entstand ein Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, den 17. Februar 2020, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, in der Bürgermeister-Heukamp-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem PKW gegen einen abgeparkten VW Passat. Am VW Passat entstand im Bereich der Front Sachschaden. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 17. Februar 2020, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 67jähriger aus Garrel beabsichtigte die Nikolausdorfer Straße geradeaus in Richtung Hinterm Esch zu überqueren. Dabei übersah er eine 58jährige aus Garrel, welche die Nikolausdorfer Straße in Richtung Nikolausdorf befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 58jährige leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13000 Euro.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person/Zeugenaufruf

Am Montag, den 17. Februar 2020, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Emsteker Straße in Höhe der Einmündung Cappelner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 16jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen entlang der Emsteker Straße in Richtung Emstek. Als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW den 16jährigen überholte, überfuhr der Verkehrsteilnehmer den Radfahrstreifen. Auf Grund dessen leitete der 16jährige eine Vollbremsung ein, fiel über den Lenker und kollidierte leicht mit dem PKW. Der 16jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Feststellungspflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

