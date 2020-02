Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Einbruch in Physiotherapiepraxis

Zwischen dem 14. Februar 2020, 19.30 Uhr, und dem 17. Februar 2020, 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Straße II. Hüllenweg ein. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Praxis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel entgegen (Tel. 04499-943150) entgegen.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am 14. Februar, zwischen 19.00 und 22:30 Uhr, in der Nelkenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen weißen Mercedes B180 im Bereich der hinteren Stoßstange. Der PKW wurde in der Nelkenstraße am Straßenrand abgestellt. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell