Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Verlauf des Karnevalsumzuges

Am Sonntag, 16. Februar 2020, fand in Ramsloh der jährliche Karnevalsumzug mit anschließender Party statt. Die zum Teil starken Windböen führten zu keinen Zwischenfällen. Bei den angekündigten Kontrollen der Umzugswagen wurden lediglich geringe Verstöße festgestellt. Ein Wagen fiel jedoch wegen Mängeln an der Bremsanlage auf, sodass diesem die Weiterfahrt nach dem Umzug zunächst untersagt werden musste. Es nahmen 34 Wagen und 53 Fußgruppen teil. Insgesamt wurden nur wenige Straftaten gemeldet, sodass von einem ausgelassenen und friedlichen Verlauf gesprochen werden kann.

