Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 20.00 Uhr und Sonntag, 16. Februar 2020, 10.30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines VW Bullis, der in der Tulpenstraße stand. Der Täter beschädigte den Lack an der Fahrer-, der Beifahrerseite und am Heck. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Emstek - Pkw mit Wohnwagen überschlägt sich

Am Sonntag, 16. Februar 2020, kam es um 17.15 Uhr auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Stuhr und seine 19-jährige Beifahrerin befuhren mit einem Pkw mit Wohnwagen die B72. Vermutlich wegen starker Windböen überschlugen sich Pkw und Wohnwagen und kamen auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die B72 musste zur Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden.

