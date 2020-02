Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 15.02.2020 bis 16.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 15.02.2020, gegen 09:55 Uhr fuhr ein 31-jähriger Friesoyther mit seinem Arbeitsfahrzeug von einer Baustelle auf die Straße Sandrocken in Garrel. Hierbei übersah er den PKW, VW Golf mit Anhänger eines 19-jährigen aus Bösel, der die Straße Sandrocken in Richtung Thüler Straße befuhr. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Böseler nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl - In der Zeit von Freitag, 14.02.2020, 21:45 Uhr bis Samstag, 15.02.2020, 06:15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür in eine Wohnung in Löningen, Langestraße, ein und entwendete diverse Elektroartikel. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die etwaige Hinweise hierzu geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 in Verbindung setzen.

Molbergen, OT Stalförden - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen - Am Samstag, 15.02.2020, gegen 13:05 Uhr kam es in Molbergen, OT Stalförden, Varrelbuscher Straße, zu einem Verkehrsunfall, wobei insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 45-jährige aus Stalförden wollte mit ihrem PKW, Daimler, von einem Forstweg kommend auf die Varrelbuscher Straße in Richtung Molbergen aufbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 50-jährigen aus Dwergte, welcher mit seinem PKW, VW, die Straße in Richtung Varrelbusch befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 45-jährige Unfallverursacherin und ihre 19-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Der 50-jährige Fahrzeugführer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An beiden PKW entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 87.000 Euro geschätzt.

Essen / Oldb. - Verkehrsunfallflucht - Am 15.02.2020, gegen 14:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Opel, die Löninger Straße in Essen / Oldb. in Richtung Löningen. Kurz vor der Ortschaft Hegel geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte der PKW drei Bäume und kam seitlich der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-3955 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 15.02.2020, in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurde ein geparkter PKW, Seat, in der Straße Wallgärten, bei der dortigen Schule, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) melden.

Emstek, OT Hoheging - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Ein 32-jähriger aus Cloppenburg, sowie ein 54-jähriger aus Geestland befuhren mit ihren PKW, VW Golf und Opel Astra, in genannter Reihenfolge, am Samstag, 15.02.2020, gegen 15:45 Uhr die B 213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Ahlhorn. Der Fahrzeugführer des VW Golf beabsichtigte dann nach links in den Birkenweg abzubiegen. Der Fahrzeugführer des Opel Astra übersah dies und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf. Der 32-jährige Cloppenburger zog sich schwere Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell