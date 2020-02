Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 15./16.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Verkehrsunfallflucht -

Am 14.02.2020, gegen 18.40 h, kam es auf der Johanniterstraße in Bokelesch, kurz vor der Einmündung zur Friesenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Ostrhauderfehner musste hierbei mit seinem Pkw einem bislang unbekannten Fahrzeugführer nach rechts ausweichen, damit es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt. Trotzdem berührten sich die Außenspiegel. Es entstand geringer Sachschaden. Der flüchtige Fahrzeugführer stoppte zunächst seine Fahrt, setzte diese dann aber fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Audi älteren Baujahres handeln. Hinweise bitte an die Polizei Saterland (04498-2111) oder an die Polizei Friesoythe (04491/9316-0).

Friesoythe / OT Neuvrees - Urkundenfälschung / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15.02.2020, gegen 22:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe einen 21-jährigen rumänischen Staatsbürger mit dessen Pkw. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten irischen Führerschein um eine Fälschung handelt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

