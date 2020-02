Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für das Stadtgebiet und den südlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 12.02.2020, 09:15 Uhr, bis Donnerstag, 13.02.2020, 17:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster in Emstek, Ortsteil Halen, Baumwegstraße, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473 / 2306.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 13.02.2020, 20:00 Uhr, bis Freitag, 14.02.2020, 06:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kfz-Kennzeichenschild RO-PL 4102. Das Kennzeichen befand sich zuvor an einem Pkw VW, der auf einem Grundstück in der Straße Am Alten Wasserwerk in Cloppenburg abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 13.02.2020, 22:45 Uhr, bis Freitag, 14.02.2020, 06:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ca. 500 l Dieselkraftstoff aus einer Sattelzugmaschine. Der Fahrzeugführer hatte das Kraftfahrzeug am Abend auf einem Parkplatz an der B 213 in Lastrup Oldendorf abgestellt und sich in der Fahrerkabine zur Ruhe begeben. Am nächsten Morgen stellte er dann den Diebstahl fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 9500.

Garrel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 14.02.2020, gegen 10:55 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Garreler mit seinem Pkw die Hauptstraße in Garrel. Beim Abbiegen in die Pfarrer-Landgraf-Straße übersah er eine 83-jährige Fußgängerin, die den Einmündungsbereich überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.02.2020, in der Zeit von 14:00 - 18:35 Uhr, ereignete sich in Löningen, Bremer Straße, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten Pkw BMW. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 9500.

Lastrup - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 14.02.2020, gegen 21:35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Lastruper mit einem Pkw die B 213 in Lastrup. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,70 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i. A. Wilkens, PHK'in

Telefon: 04471/1860-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell