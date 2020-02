Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 14./15.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/OT Elisabethfehn -Einbruchdiebstahl-

In der Zeit vom 13.02.2020,20.15h,bis zum 14.02.2020,07.40h,hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür einer "Praxis für Physiotherapie" in der Ankerstraße in Barßel auf.

Aus der Praxis wurde eine Geldkassette entwendet. Eine Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei Friesoythe (04491-9316-0) oder an die Polizei Barßel (04499/943-0)

