Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 13. Februar 2020, 16:10 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Damme mit auf der Viktorstraße und wollte nach rechts auf die Marienstraße abbiegen. Dabei gelangte sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem 69-jährigen Lkw-Fahrer aus Everswinkel zusammen, der auf der Marienstraße in Richtung Steinfelder Straße fuhr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Damme - Handtasche aus Pkw gestohlen

Zwischen Donnerstag, 13. Februar 2020, 23.00 Uhr und Freitag, 14. Februar 2020, 07.15 Uhr kam es an einem Parkstreifen an der Straße Am Wellenweiher zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines BMW 1er ein und entwendete aus dem Pkw eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne - Pkw-Aufbruch

Zwischen Donnerstag, 13. Februar 2020, 22.50 Uhr und Freitag, 14. Februar 2020, 07.30 Uhr kam es in der Straße Zur Freilichtbühne zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte eine Seitenscheibe und entwendete aus dem Opel Astra eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

