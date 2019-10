Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Geldern (ots)

Am Freitagabend (25. Oktober 0219) gegen 20.20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus am Flutweg in Walbeck. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten, wobei sie einen Alarm auslösten und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell