Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kleve (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2019) zwischen 10.50 und 13.20 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Huiskampstraße in Warbeyen. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten u. a. Schmuck, eine Armbanduhr sowie ein Notebook, welches sie jedoch beim Verlassen des Tatortes auf dem Grundstück zurückließen. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell