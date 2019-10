Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einem verletzen Fahrradfahrer

Straelen (ots)

Am 26.10.2019 gegen 08:15 Uhr befuhr eine 55jährige PKW-Führerin aus Straelen mit ihrem braunen Audi die Heronger Straße und wollte an der durch Verkehrszeichen übergeordneten Straße Zand nach links abbiegen. Der 17jährige Mountainbikefahrer aus Straelen befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Zand mit Fahrtrichtung Wankumer Straße. Die PKW-Fahrerin bog nach links ab, ohne dabei die Vorfahrt des Fahrradfahrers zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte über die Motorhaube zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell