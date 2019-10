Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrug an Tankstelle

Wer kennt die Frauen auf den Fotos?

Kleve (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige begaben sich zunächst am 26. August 2019 gegen 16:30 Uhr in eine Tankstelle in der Innenstadt von Kleve, um dort zwei Wasserflaschen zu kaufen. Sie baten den Kassierer, ihnen Geld zu wechseln. Bei dem Wechselvorgang lenkten sie den Kassierer derart ab, dass dieser nicht bemerkte, wie eine der beiden Tatverdächtigen Geldscheine einsteckte. Gegen kurz vor 18:00 Uhr erschienen die beiden Frauen dann in einer anderen Tankstelle in der Oberstadt von Kleve, wo die Kassiererin sich jedoch nicht auf einen Wechselvorgang einließ. Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-trickbetrug Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell