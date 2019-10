Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 88-Jähriger Vermisster unterkühlt aber ansprechbar aufgefunden

Geldern (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei eine vermisste Person gemeldet: Ein 88-Jähriger aus Geldern war am Abend nach einem Spaziergang nicht zur gewohnten Zeit zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Noch am Abend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und Mantrailer-Hunde waren bis in die Nacht im Einsatz. Aufgrund der Sichtbedingungen sollte die Suche am heutigen Morgen fortgesetzt werden. Ein erneut angeforderter Hubschrauber befand sich schon auf dem Anflug nach Geldern, konnte jedoch wieder umkehren: Glücklicherweise fanden Polizeibeamte einer Streife aus Geldern den 88-Jährigen auf einer Wiese in der Nähe der Straße Am Kapellhof. Der Mann war stark unterkühlt, aber ansprechbar, und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

