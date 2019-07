Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gleich zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag brachen bislang Unbekannte gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Zehntstraße/Ecke Riedfeldstraße ein. Die Täter hebelten zunächst die Haustür auf und machten sich dann im 4. Obergeschoss gewaltsam an den Wohnungstüren zu schaffen. Während sie in der einen Wohnung nur einen Schrank durchwühlt hatten, durchsuchten sie in der anderen die gesamten Räumlichkeiten. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Täter hierbei fündig wurden. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er gegen 10 Uhr aus einer der Wohnungen Schritte und lautstarkes Rumpeln wahrgenommen hatte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

