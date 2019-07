Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Bargeld und Werkzeugmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot (ots)

Bislang Unbekannte suchten in der Zeit von Montag, 18:45 Uhr bis Dienstag, 7:35 Uhr, ein Firmengebäude in der Straße "An der Autobahn" heim. Die Täter flexten zunächst ein Stahlgitter auf und verschafften sich dann über ein dahinterliegendes Fenster Zutritt zum Gebäude. Sie brachen im Inneren gewaltsam drei Türen auf und stahlen aus dem Verkaufsraum eine unbekannte Anzahl an Werkzeugmaschinen. Bevor sie dann die Flucht ergriffen, machten sie sich noch an einem Tresor zu schaffen und ließen daraus Bargeld mitgehen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten St. Leon-Rot unter Tel.: 06227/881600 in Verbindung zu setzen.

