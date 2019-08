Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub im Stadtpark- Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am 16.08.2019 um 22.27 Uhr kam es in der Parkanlage Stadtgarten hinter dem Maritim Hotel zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 39jährigen Gelsenkircheners. Dieser hatte auf einer Parkbank gesessen, als er von 4 männlichen ca. 15 Jahre alten Jugendlichen (alle schwarz gekleidet) attackiert wurde. Die Täter entwendeteten ein Handy, nachdem sie das Opfer geschlagen und getreten hatten. Der Geschädigte wurde mit Verletzungen an Kopf und Oberköper ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen für diesen Vorfall. Sachdienliche Hinweise bitte an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209/3652160 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209/3658241.

