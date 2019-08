Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neunjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Neunjähriger aus Gelsenkirchen wurde am Freitagmorgen, 16. August, auf der Cranger Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Junge betrat gegen 7.15 Uhr unweit der Frankenstraße die Fahrbahn. Hierbei wurde er vom Außenspiegel eines Opels erfasst. Am Steuer des Autos saß eine 28-jährige Gladbeckerin, die auf der Cranger Straße in Richtung Buer unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es für zirka 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

