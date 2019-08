Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen für Brandstiftungen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht von Mittwoch, 14. August, auf Donnerstag, 15 August, und in der Nacht von Donnerstag, 15. August, auf Freitag, 16. August mehrere Mülltonnen und einen Zeitungsstapel im Stadtteil Buer an. Überwiegend handelte es sich um Papierbehälter, die vor Häusern an der Straßen Holtwiesche, Kückelmannshof und Helene-Weber-Weg Ecke Wandelweg standen. Bereits in der Nacht zu Montag, 5. August, kam es in Buer zu mehreren Brandstiftungen. Weiteres dazu lesen Sie hier: http://url.nrw/4ZU Die entstandenen Sachschäden in den letzten beiden Nächten werden auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten und Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

