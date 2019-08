Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Ladendieb landete im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Ückendorfer Straße brachte die Polizei am Freitagmittag, 16. August, einen 22-jährigen Mann aus Düsseldorf ins Polizeigewahrsam. Gegen 12.45 Uhr wurde der Dieb von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Süßigkeiten stahl. Der 40-jährige Sicherheitsbedienstete sprach den Täter beim Verlassen des Geschäfts an. Der Ertappte reagierte aggressiv und lief weg. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und holte den Düsseldorfer kurze Zeit später ein. Daraufhin drückte der Dieb seinen Verfolger zu Boden und setzte seine Flucht fort. Die alarmierte Polizei konnte ihn wenig später stellen. Der 22-Jährige wehrte sich erneut und verletzte einen Beamten leicht. Anschließend nahmen die Polizisten den Renitenten mit zur Wache. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der leichtverletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell