POL-EL: Leschede - Kater mit Benzin übergossen

Leschede (ots)

Bereits am 25. August lief einer Emsbürener Bürgerin in Leschede ein junger schwarzer Kater zu. Das Tier roch zu diesem Zeitpunkt stark nach Benzin. Weil der Kater nach Angaben der Frau total scheu und ängstlich gewesen ist, gelang es erst am folgenden Tage diesen einzufangen. Eine tierärztliche Behandlung war erforderlich. Die Fellverschmutzungen machten eine Rasur des Tieres unumgänglich. Der Arzt stellte dabei eine zuvor nicht sichtbare Kopfverletzung bei dem Kater fest. Vermutlich ist diese auf einem Schlag mit einem unbekannten Gegenstand zurückzuführen. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Täter oder zu dem Eigentümer des jungen, nicht gechipten Katers unter (05903)214 entgegen.

