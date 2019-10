Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Uedem (ots)

Am 26.10.2019, gegen 12:54 Uhr, befährt ein 63jähriger Pkw-Führer aus Wesel mit seinem grauen VW Golf die Lohstraße mit Fahrtrichtung Ostwall. An der Kreuzung Lohstraße/Ostwall/ Südwall/ Kervenheimer Straße missachtet er die Vorfahrt des 46jährigen Pkw-Führers aus Uedem, der mit seinem BMW, 5er-Reihe, den Ostwall in Richtung Südwall befährt. Bei dem Zusammenstoß werden der Fahrer des BMW und die 59jährige Beifahrerin im VW Golf leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurde aufgrund der Beschädigungen durch Abschleppdienste von der Unfallstelle abgeschleppt.

