Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfall aufgrund Rotlichtverstoß

Freiburg (ots)

Breisach. An der einzigen Ampel in der Innenstadt Breisach kam es in der Sonntagnacht, gegen 00:30 Uhr, zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer missachtete an der Baustelle am Gutgesellentorplatz das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand ein Unfallschaden von über 6.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell