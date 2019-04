Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach -Unfall im Rimsinger Ei

Freiburg (ots)

Breisach. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin fuhr am Sonntag, gegen 13 Uhr, in das Rimsinger Ei bei Oberrimsingen ein, hielt zunächst an der Stoppstelle an, übersah aber dann einen Pkw und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von knapp 10.000 Euro; Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

