Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - parkendes Auto beschädigt

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (6. April), zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr, einen in der Arndtstraße geparkten Audi A6. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise an das Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621/176-500.

