Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel-Verkehrsunfallflucht

Sögel (ots)

Am vergangenen Samstag kam es auf der Schlaunallee in Sögel in Höhe einer Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Hier hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkstreifen abgestellten PKW erheblich beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Polizeistationen Sögel (Tel. 05952/93450) und Werlte (Tel. 05951/993920) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell