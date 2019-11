Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf-Fahrrad unter Vorhalt einer Schusswaffe geraubt (Korrektur)

Schüttorf (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 14:10 Uhr in der Fabrikstraße zu einem Raub eines Mountainbikes unter Vorhalt einer Schusswaffe. Im Anschluss flüchtete der Täter auf dem Fahrrad fahrend in Richtung Vechtewiesen. Der unbekannte Täter wird auf ca. 20 - 30 Jahre geschätzt. Näher kann das Opfer den Täter nicht beschreiben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05922/9800 mit der Polizeistation Bad Bentheim in Verbindung zu setzen./hbr

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell