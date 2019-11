Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen-Verkehrsunfallflucht

Lingen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17 Uhr im Langschmidtsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in einer Haltebucht abgestellten Opel. Der Außenspiegel wurde hierdurch beschädigt. Der verursachende Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden./hbr

