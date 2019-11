Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen-Sachbeschädigungen auf Adventsmarkt

Dörpen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter drei Holzbuden, welche anlässlich eines Adventsmarktes auf einem Schulgelände an der Schulstraße aufgestellt waren. In allen Fällen sind hier Verkleidungselemente der Hütten herausgebrochen worden. Weiter ist eine Jalousieführung unmittelbar am Schulgebäude beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegen./hbr

