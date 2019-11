Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg-Einbruch in Pizzeria

Papenburg (ots)

Eine geringe Menge Bargeld entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Nacht zu Montag in einen Imbiss im Deverweg. Weiter wurde zwei Spielautomaten in dem Gebäude aufgebrochen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961/9260 bei der Polizei Papenburg zu melden. /hbr

