Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr forderte ein männlicher Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld in einem Supermarkt An der Seikenkapelle. Im Kassenbereich sprach er eine Angestellte an. Das Geld steckt er in seine Jackentasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke/normale Figur, bekleidet mit blauer Jeans, schwarzer Jacke, schwarzer Sturmhaube.

Ob ein Zusammenhang zu anderen Raubtaten besteht, wird überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell