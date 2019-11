Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim-Diebstahl aus mehreren Patientenzimmern

Bad Bentheim (ots)

Der Diebstahl von Bargeld aus vier Patientenzimmern in der Straße Am Bade ist am Montag der Polizei gemeldet worden. Tatzeitraum ist der Vortag zwischen 17 Uhr bis 18:30 Uhr. Jeweils aus den sich in den Zimmern befindlichen Schließfächern wurden geringe Geldbeträge entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der telefonischen Erreichbarkeit 05922/9800 entgegen./hbr

