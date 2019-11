Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände des ALMA-Schulzentrums in der von-Behring-Straße gekommen. Bislang unbekannte Personen warfen hier mit einem Stein ein Fenster des Schulgebäudes ein. Ebenfalls wurde ein am Schulgebäude installierter Bewegungsmelder beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten die Polizei Nordhorn (Tel. 05921/3090) zu kontaktieren./hbr

