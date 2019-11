Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen-Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Meppen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Neuen Markt gekommen. Ein silberfarbener PKW der Marke Ford, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war, ist hier durch einen anderen, vermutlich weißen, PKW beschädigt worden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen (Tel. 05931/9490) zu melden. /hbr

