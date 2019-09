Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Nach Einbruch in Mode-Outlet - Polizei fahndet nach unbekannten Tätern und bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Nach einem Einbruch in einen Lagerverkauf für Bekleidung am vergangenen Wochenende in Mörsenbroich fahndet die Polizei nach den unbekannten Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter müssen irgendwann im Tatzeitraum von Samstag, 21. September, 18.20 Uhr bis Montagmorgen, 23. September, 9.20 Uhr gewaltsam in das Gebäude an der Graf-Recke-Straße eingedrungen sein. Zuvor hatten sie im Bereich der Grundstückseinfahrt aus Mülltonnen und einer Europalette einen Sichtschutz errichtet, um dann mit entsprechenden Werkzeugen die vorhandenen mechanischen Sicherungseinrichtungen zu überwinden oder zu beseitigen. Die Menge und der Umfang der abhanden gekommenen Bekleidungsstücke sprechen dafür, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben könnten. Auf insgesamt rund 40.000 Euro beläuft sich der Warenwert der gestohlenen Jeanshosen, Oberteile und Lederjacken.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0211-8700.

