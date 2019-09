Polizei Düsseldorf

POL-D: Velbert - A44 Richtung Aachen - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Düsseldorf (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am vergangenen Samstag (22. September 2019, 21:05 Uhr) auf der A44 in Fahrtrichtung Aachen, in Höhe des Autobahndreieckes Velbert Nord, zu einem Zusammenprall zwischen einem Opel Corsa und einem Audi.

Den ersten Zeugenaussagen zur Folge war der Fahrer des Opels, ein 36-Jähriger aus Velbert, auf der zweiten Fahrspur (von vier Spuren) im Autobahnkreuz Velbert unterwegs. Die Fahrerin eines Audis, eine 42-Jährige aus Heiligenhaus, fuhr auf dem dritten Fahrstreifen. Als sich die Audifahrerin auf Höhe des Opels befand, wechselte sie auf dessen Fahrspur. Hierdurch kam es zum Zusammenprall beider Autos. Der Audi schleuderte nach links in die Schutzplanken und kam auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der Opel schleuderte auf den vierten Fahrstreifen und kam dort zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin des Audis zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.500 Euro. Während der Unfallmaßnahmen blieb die A44 in Richtung Aachen, sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Langenberg, gesperrt. Gegen 22:07 Uhr konnte der Verkehr wieder in Richtung Aachen wieder ungehindert fließen.

