Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 14/15.02.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Körperverletzung auf dem Dammer Carneval Am Samstag, dem 15.02.2020, gegen 03:00 Uhr, kam es auf dem Dammer Carneval in Höhe des Combi Verbrauchermarktes zu einer einfachen Körperverletzung. Im Zuge einer Rangelei wurde eine 22-Jährige Frau von einem 35-Jährigen Mann zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Beide Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, dem 15.02.2020, gegen 01:15 Uhr, befuhr eine 37-Jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Holdorfer Straße in Richtung Neuenkirchen. Hierbei stand sie unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus in Damme entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

