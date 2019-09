Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrer und Sozia bei Sturz mit Motorrad leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 56-jähriger Wittener mit seinem Motorrad auf der Schevener Straße in Richtung Haßlinghauser Straße. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Schotterstreifen. Er rutschte gegen ein am Fahrbahnrand stehendes Verkehrsschild und kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand. Er und seine 51-jährige Sozia wurden durch den Sturz leicht verletzt. Sie wurden beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schevener Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

